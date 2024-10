Primavera – Fiorentina-Milan 1-3: Eletu e Tartaglia regalano i 3 punti a Guidi

(fonte: acmilan.com) Che serata, che vittoria! Dopo due sconfitte consecutive in campionato il Milan Primavera si riscatta nel migliore dei modi, cogliendo un successo preziosissimo sul campo della Fiorentina capolista. Al Viola Park finisce 3-1 per la squadra di Guidi, che dopo il gol in avvio di Tartaglia - all'esordio assoluto in categoria - ha trovato, con le reti di Victor e Perrucci nel finale, il modo di rispondere al momentaneo pari di Caprini. Tre punti meritati e importanti per i rossoneri, che non battevano i pari età viola dal lontano 2017 (sia a livello di campionato che di Coppa Italia), cogliendo quest'affermazione sul campo dove si era conclusa, ai Playoff Scudetto, la scorsa stagione.