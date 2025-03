Milan Primavera, due assenze pesanti nel Derby: le ultime | PM News

Ibra ed Eletu out

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, Eletu si è fermato per un problema muscolare e non è stato convocato per la gara. Insieme a lui out anche Ibrahimovic, alle prese con un'infiammazione. Due assenze importanti per Guidi. Massimo Oddo, tecnico del Milan Futuro, per la gara odierna contro il Perugia ha voluto con sé Magni, Paloschi e Hodzic. Dalla formazione Under 23, in aiuto a Guidi, arriva Zukic, classe 2004.