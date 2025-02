"L'espulsione da regolamento non c'è mai, ma da lì abbiamo giocato mezz'ora in inferiorità numerica e la squadra è riuscita a portare in porto un risultato positiva contro una squadra forte soprattutto quando gioca in casa. Bisogna elogiare la capacità della squadra di tenere botta in inferiorità numerica. C'era già successo con la Cremonese in casa, eravamo avanti 2-0 e ci hanno ribaltato la partita vincendo 3-2. Giocare nel Settore Giovanile in inferiorità numerica non è facile, perché manca la capacità di saper sopperire all'uomo in meno, ma oggi hanno dimostrato che l'esperienza vissuta all'andata ci ha migliorato. Questo è un gruppo che ha ampi margini di miglioramento". LEGGI ANCHE: Milan, Theo Hernandez: “Chiedo scusa a compagni e tifosi. Rialziamoci”>>>