Primavera, Atalanta-Milan 2-3: il commento e classifica aggiornata | News

Termina 2-3 il match valevole per il recupero della 28esima giornata del campionato Primavera 1 tra Atalanta e Milan. Partita tesa ma ricca di occasioni, in questo spareggio salvezza che vede i bergamaschi iniziare con un atteggiamento più aggressivo ma spesso falloso. I rossoneri allenati da Ignazio Abate, invece, cercano di riproporre lo stesso piano tattico usato contro il Lecce. Il Milan ci mette poco, però, a capire che, se aggrediti, i nerazzurri di Fioretto possono essere colpiti. Ed infatti, al 14' minuto, El Hilali approfitta di un recupero veloce, difende il pallone di spalle e sorprende con un tiro in controtempo il portiere Pardel. I rossoneri passano in vantaggio ma l'Atalanta non ci sta. Palestra e De Nipoti guidano i compagni e prendono campo. Iniziano a fioccare le occasioni bergamasche, prima Roaldsøy con una punizione che sfiora la traversa e poi Vlahovic con un colpo di testa facile per Nava. L'attaccante serbo inizia a prendere le misure e, nel giro di 5 minuti, sforna una doppietta. Il goal del pareggio arriva in mischia, con un passaggio di De Nipoti che deve essere solo buttato in rete. Il 2-1 è da rapace d'area di rigore: cross perfetto di Palestra, Vlahovic ruba il tempo a Coubis e insacca alle spalle di Nava. Il Milan non riesce a reagire e continua a soffrire la fisicità nerazzurra fino al termine della prima frazione di gioco.