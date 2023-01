Milan Primavera, Abate: “I ragazzi ce l’hanno messa tutta, c’è rammarico”

Il tecnico del Milan Primavera Ignazio Abate ha rilasciato una lunga intervista in cui ha commentato la sconfitta contro l'Inter

Fabio Barera

Il tecnico del Milan Primavera Ignazio Abate si è espresso ai microfoni di Milan TV a latere del match contro l'Inter e ha rilasciato una lunga intervista. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Ignazio Abate dopo il match contro l'Inter — "Una partita molto equilibrata, siamo partiti bene, poi abbiamo sofferto per 15/20 minuti e poi siamo stati bravi a non prendere gol. Per gli altri 60/65 minuti non ho da rimproverare nulla ai ragazzi, se non sull'occasione del gol, quando avevamo una palla gol per noi, e alla fine lo abbiamo preso noi".

"C'è rammarico, dispiace perché i ragazzi ce l'hanno messa tutta e abbiamo fatto una buonissima partita, venire qui e creare sei palle gol nitide credo che non sia da tutti. Bisogna rialzare la testa, è un momento difficile e adesso abbiamo altre partite difficili, ma io sono contento dei ragazzi, non bisogna abbassare la guardia".

"È un campionato difficile, siamo giovani, ma sono convinto che alla fine ci riprenderemo, ma indubbiamente sono partite in cui ci si tiene a fare il risultato. Nello sport si vince e si perde, ma per saper vincere bisogna anche saper perdere con mentalità e i miei ragazzi lo hanno fatto. Abbiamo creato due palle gol anche alla fine, non ho da rimproverare nulla".

"È un momento così, ci aiuterà a crescere, c'è da tenere la testa bassa e continuare a spingere. Dei ragazzi e del gioco sono contentissimo. L'Inter si è abbassata dietro alla linea della palla, non era facile trovare spazio e creare due palle gol nitide nel secondo tempo non era facile, ma lo abbiamo fatto grazie alla qualità dei ragazzi. Stanno bene fisicamente e di testa e questo indubbiamente è un brutto colpo e quando dopo prestazioni del genere non vinci per dei ragazzi così giovani non è facile reagire. Domani staccheremo e dopodomani riprenderemo perché abbiamo delle partite difficilissime e sono convinto che i ragazzi alla lunga ci regaleranno delle soddisfazioni".