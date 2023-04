Primavera 1 – Oggi Roma-Milan: situazione delicata per i rossoneri

Infatti se la squadra di Abate ha giocato ad altissimi livelli nella UEFA Youth League ( semifinale in programma contro l' Hajduk Spalato il prossimo venerdì 21 aprile , alle ore 18:00 , a Ginevra - Svizzera ), altrettanto non si può dire delle prestazioni offerte entro i confini italiani. Il Milan Primavera , attualmente, è 15° in classifica , con 30 punti , frutto di 9 vittorie, 3 pareggi e ben 13 sconfitte in 25 partite disputate. Diavolo in piena zona playout.

Rossoneri per ora in zona 'calda' della classifica

Per non rimanere invischiato negli spareggi per evitare la retrocessione, il Milan di Abate dovrà cominciare a fare punti in serie. A cominciare dalla difficile trasferta in casa della Roma Primavera di mister Federico Guidi, 4^ in classifica con 44 punti, frutto di 13 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte e in piena zona playoff per vincere il titolo. Oggi potrete seguire Roma-Milan del campionato Primavera 1 in diretta tv e streaming su 'SportItalia', nonché in LIVE testuale su 'PianetaMilan.it'.