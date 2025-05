Primavera 1, Milan-Udinese: come e dove vederla in diretta tv o streaming

Alle ore 11:00 , al 'PUMA House of Football - Vismara', andrà in scena Milan-Udinese , partita della 36^ giornata della regular season del campionato Primavera 1 2024-2025 .

Milan-Udinese Primavera, tre punti obbligatori

I rossoneri, allenati da mister Federico Guidi, sono reduci dalla vittoria in trasferta sul campo dei pari età della Lazio e puntano un ulteriore successo, in casa contro i friulani ultimi in classifica e già retrocessi in seconda divisione, per alimentare le speranze dei playoff.