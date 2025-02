Primavera 1, Milan-Atalanta: i rossoneri di Guidi a caccia della vittoria

Attualmente, infatti, il Diavolo è al quinto posto della classifica , con 44 punti , a distanza importante, è vero, dal Sassuolo ( Campione d'Italia in carica), quarto con 53 . Ma è solo a + 1 dalla Juventus , che occupa l'ultimo posto utile per gli spareggi.

Milan-Atalanta del campionato Primavera 1 sarà visibile, in diretta esclusiva, su 'SportItalia'. Ma potrete seguire il match dei ragazzi di Guidi anche con il LIVE testuale su 'PianetaMilan.it'. LEGGI ANCHE: Milan, via Conceicao? Clamorosa idea per il nuovo allenatore rossonero >>>