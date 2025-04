Primavera 1, Lazio-Milan: come e dove vederla in diretta tv o streaming

Primavera 1, ecco Lazio-Milan: vista sui playoff Scudetto

Il sesto posto in classifica, ultimo piazzamento utile per raggiungere gli spareggi Scudetto, attualmente occupato dall'Hellas Verona con 56 punti, è infatti lì a portata di mano per entrambe le compagini. La Lazio è immediatamente a ridosso degli scaligeri con 54, il Milan segue i biancocelesti con 52. Oggi, pertanto, per i rossoneri di Guidi non c'è altro risultato fuorché la vittoria. Per il sorpasso in graduatoria ai rivali e per avvicinare la post season.