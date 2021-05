Primavera 1, Inter-Millan 1-0: cronaca e tabellino del match / News

Derby indigesto per il Milan Primavera, che perde 1-0 contro l'Inter con il gol di Satriano. Ecco cronaca e tabellino del match

Renato Panno

(fonte: acmilan.com)

Continua a non sorridere il Derby alla Primavera del Milan, costretta ad arrendersi anche al ritorno dinnanzi all'Inter. Ma se all'andata era maturato uno 0-3 abbastanza netto, lo 0-1 odierno al Breda di Sesto San Giovanni ha tutto un'altra storia. I rossoneri hanno giocato alla pari a domicilio della capolista, sbagliando anche un rigore con Olzer: era l'inizio della sfida ma si è rivelato un episodio decisivo, perché da lì in avanti la squadra ha fatto tanta fatica a costruire concrete azioni d'attacco. Decisivo il gol di Satriano alla mezz'ora del primo tempo. Una prestazione non in linea con le più belle recenti, al Diavolo è mancato ritmo; complici anche alcune importanti assenze soprattutto a livello offensivo.

La nostra Primavera perde così l'imbattibilità che resisteva da un mese e mezzo e ferma momentaneamente la propria rincorsa verso la zona playoff (ora a -1 ma sia SPAL che Atalanta hanno una partita in meno): resta l'ottavo posto, salgono a quota 38 i punti in classifica. L'aspetto positivo riguarda il calendario, perché il campionato corre veloce e sabato 29 maggio alle 15.00 regalerà una nuova occasione, quando al Vismara si giocherà Milan-Sampdoria per la 26° giornata di campionato. La strada rimane quella giusta, crederci per reagire al più presto.

LA CRONACA

Cambio forzato per Giunti appena prima del fischio d'avvio: Robotti in campo al posto di Capone, che dà forfait per un problema nel riscaldamento. È una partita accesa fin da subito, le squadre si danno battaglia. All'11' il Milan avrebbe una grande possibilità di sbloccarla per un fallo in area di Vezzoni su Olzer e il calcio di rigore concesso, ma dal dischetto il mancino rasoterra a incrociare all'angolino dello stesso Jack viene ipnotizzato dalla parata di Stanković. Reazione dell'Inter: al 16' colpo di testa di Satriano e al 20' tiro di Oristanio, blocca Jungdal. Al 29' arriva il gol avversario di Satriano, un tap-in sottoporta dopo il tiro di Oristanio e la deviazione debole e ravvicinata di Jungdal. I rossoneri accusano e faticano a reagire, al 43' il colpo di testa di Oristano in mischia e da pochi passi mette i brividi ma si spegne a lato. Duplice fischio.

Nessuna modifica nelle formazioni di inizio ripresa. Anche questa seconda fase la comincia meglio il Diavolo: al 55' Roback va via in fascia e mette in mezzo, palla respinta e palla vagante che Di Gesù schiaccia di testa senza però inquadrare lo specchio. Pericolosi poi i padroni di casa con Oristanio, il quale al 56' manda alto a giro dal limite e al 59' viene fermato dal portiere quasi a botta sicura. Sono Nasti e N'Gbesso le forze fresche offensive scelte dalla panchina, la gara resta comunque molto tattica e rara di emozioni. Al 73' improvvisa opportunità per Olzer, anticipato dall'uscita volante di Stanković dopo il cross di Oddi. Spazio anche per Saco e Tolomello. Troppo poco nel finale per cercara la via del pareggio, solo una conclusione imprecisa di Frigerio. Triplice fischio.

IL TABELLINO

INTER-MILAN 1-0

INTER (3-5-2): Stanković; L. Moretti, Hoti, Sottini (37'st A. Moretti); Zanotti, Casadei (12'st Boscolo Chio), Sangalli, Wieser (26'st Lindkvist), Vezzoni (37'st Dimarco); Oristanio, Satriano (26'st Akhalaia). A disp.: Magri, Rovida; Tonoli; Carboni, Mirarchi; Bonfanti, Goffi. All.: Madonna.

MILAN (4-3-2-1): Jungdal; Coubis, Michelis, Obaretin, Oddi; Di Gesù (19'st Nasti), Frigerio (39'st Saco), Mionić (39'st Tolomello); Olzer, Robotti; Roback (31'st N'Gbesso). A disp.: Moleri, Pseftis; Filì, Tahar; Cretti; Capone. All.: Giunti.

Arbitro: Luciani di Roma 1.

Gol: 29' Satriano (I).

Ammoniti: 13' Casadei (I), 44' Sottini (M), 40'st Zanotti (I).