Primavera 1, Cremonese-Milan 1-1: Bonomi gol, ma non basta per vincere

(fonte: acmilan.com) Un pareggio con l'amaro in bocca. A Cremona il Milan Primavera viene fermata sull' 1-1 dalla Cremonese nella 22ª giornata di campionato . Un risultato che sta stretto ai rossoneri di Mister Guidi, per lunghi tratti del match superiori agli avversari ma senza riuscire a concretizzare le numerose occasioni create. Non arriva continuità, dunque, dopo il successo casalingo contro il Lecce nel turno infrasettimanale. Al gol di Bonomi al 17' ha risposto, a inizio ripresa, Nahrudnyy.

Diverse parate decisive del portiere avversario Malovec, specialmente nella ripresa, ma anche un salvataggio provvidenziale di Duțu nel finale di partita, a evitare la beffa della sconfitta, che sarebbe stata oltremodo bugiarda per i valori espressi in campo. Questo punto ci porta a quota 37 in classifica, saldi al quinto posto a pari punti con la Juventus e a sette punti di distanza dalla Roma capolista. Il prossimo impegno è al PUMA House of Football contro il Bologna, sabato 1 febbraio alle 13.00.