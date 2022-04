Pescara-Milan Primavera 3-1, rossoneri k.o. e a rischio play-out

Crolla ancora il Milan Primavera, che in casa di un Pescara già retrocesso cade 3-1 e vede avvicinarsi pericolosamente la zona play-out.

Sconfitta davvero pesante per il Milan Primavera , che cade 3-1 in casa di un Pescara già retrocesso e senza alcuna velleità di classifica.

La gara si mette subito male per i ragazzi di Giunti, che dopo appena un minuto e cinque secondi si trovano sotto per via del tap-in di Mehic , che da pochi passi supera il povero Pseftis. La reazione rossonera è veemente: al 22' Foglio riequilibra la gara con un destro dai sedici metri, mentre poco più tardi El Hilali sfiora il vantaggio colpendo però il palo. Al 45', sul gong della frazione, ancora Mehic regala il vantaggio al delfino con un colpo di testa su cross di Napoletano.

Nella ripresa Giunti prova a mischiare le carte, inserendo subito Nsiala e poco più tardi Rossi e Roback. La musica però non cambia e anzi, se possibile, peggiora. Al 63' proprio il centrale neo entrato si fa espellere per un contatto a palla lontana con un avversario e, sulla conseguente punizione, gli abruzzesi la chiudono con il tap-in di Napoletano da pochi passi. Nel finale tantissime praterie per i biancazzurri, che sfiorano a più riprese il quarto gol, negato solo da un Pseftis in giornata di grazie. Milan che resta così a quota 39 punti e rischia di essere clamorosamente risucchiato in zona play-out. Vittoria di cuore e d'orgoglio del Pescara, che nonostante la retrocessione porta a casa tre punti di prestigio.