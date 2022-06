Panchina Milan Primavera, plausibile Abate. Ma c’è una suggestione …

Ignazio Abate, attuale tecnico dell'Under 16, prossimo allenatore del Milan Primavera? Possibile. C'è anche un'altra pista. Le ultime news

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato anche della situazione del Milan Primavera . La squadra dei Giovani Diavoli rossoneri, infatti, ha evitato i playout proprio all'ultima giornata del Campionato Primavera 1 TIMVISION . E solo battendo al 'Vismara' il Genoa per 4-2 .

Il tecnico Federico Giunti , come si ricorderà, aveva perso il posto a poche giornate dal termine della 'regular season', sostituito dall'allenatore Christian Terni . Il quale, però, era soltanto un traghettatore in vista della stagione 2022-2023 . Ma quale sarà, allora, l'uomo deputato a guidare la Primavera del Milan l'anno venturo?

Per il quotidiano torinese, nonostante non siano ancora state prese decisioni, né siano arrivate investiture da parte del club, si fa sempre più 'calda' la pista di un'ascesa di una figura interna. Il nome maggiormente plausibile è quello di Ignazio Abate, ex terzino del Milan, attualmente allenatore dell'Under 16 rossonera.