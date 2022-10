Pagelle Chelsea-Milan 1-1 Youth League: decide Simic, bene Traoré

Le pagelle rossonere di Chelsea-Milan, partita valida per la 3^ giornata del girone di Youth League. Simic in gol, brilla Traoré ancora.

PAGELLE CHELSEA-MILAN - Un gol di Simic nel primo tempo poi raggiunto dalla rete di Castledine nel corso del secondo tempo decidono che la sfida tra Chelsea e Milan finisce in parità. I rossoneri possono essere soddisfatti, visto che salgono a quota 5 punti in classifica dopo 3 partite e restano in testa al girone. Buona prova da parte dei rossoneri, che hanno meritato qualcosa di più e hanno giocato alla pari.