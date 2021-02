Olzer trascina il Milan Primavera: grande prova la sua / News

Olzer brilla nel Milan Primavera

Una prestazione di altissimo livello, quasi da fuori categoria, per Giacomo Olzer oggi pomeriggio. Il giovane rossonero ha fatto davvero la differenza nel match tra il Milan Primavera e i pari età dell’Empoli. Giocate di qualità, dribbling, assist e due gol da spellarsi le mani dagli applausi: stop orientato per il dribbling secco appena dentro l’area di rigore, due passi in avanti e tiro di sinistro a giro sotto l’incrocio il primo; un piazzato in diagonale rasoterra all’angolino col destro il secondo. Capacità di usare entrambi i piedi, tempi di gioco letti perfettamente e idee di calcio d’alta scuola lo hanno elevato a un livello superiore rispetto ai compagni. Non è un caso che, nonostante sia un classe 2001, abbia già esordito in prima squadra in Coppa Italia quest’anno, con Stefano Pioli che ha deciso di dargli fiducia.

DONNARUMMA LASCIA IL MILAN? IN SPAGNA SONO SICURI >>>