Monza-Milan Primavera 1-3, buona la prima per i ragazzi di Abate

( fonte: acmilan.com ) Buona la prima per la Primavera di Mister Abate. Al Centro Sportivo Luigi Berlusconi - Monzello, i rossoneri hanno superato il Monza con il risultato di 3-1 , capitalizzando a dovere la mole di gioco prodotta nel corso di tutta la gara. L'inedito confronto con i brianzoli, promossi per la prima volta in Primavera 1 in questa stagione, ha sorriso ai rossoneri, abili a indirizzare in modo netto la gara ad inizio ripresa grazie alla doppietta di un cinico Diego Sia , spietato sottoporta. Di Alessandro Bonomi , invece, la rete che aveva aperto le danze, prima del pari biancorosso a metà frazione. I rossoneri hanno mostrato nel complesso carattere e spirito notevoli, gestendo energie e possesso in maniera ottimale nella seconda metà di gara.

Il primo undici stagionale scelto da Mister Abate per il calcio d'inizio, posticipato a causa del maltempo, ha fatto registrare due novità principali, quali la presenza di Bartoccioni tra i pali e del classe 2006 Bonomi sulla corsia avanzata di sinistra. È stato proprio quest'ultimo a sorprendere per spensieratezza e agonismo, e a sbloccare il punteggio con una grande finalizzazione alla prima apparizione in assoluto in categoria. Nella ripresa si sono osservati anche i primi minuti in maglia rossonera per altri tre nuovi volti come Jiménez, Camarda e Perrucci. Per capitan Zeroli e compagni, il prossimo appuntamento è già alle porte: tra una settimana, stavolta davanti al pubblico amico del PUMA House of Football, è in programma la sfida al Bologna valida per la 2ª giornata di campionato.