Milan-Verona Primavera, esordio con infortunio per Lazetic: il punto

Marko Lazetic ha fatto il suo esordio in maglia rossonera in Milan-Verona Primavera al 'Vismara'. La sua partita, però, è durata appena 32'

Giornata dal sapore agrodolce per Marko Lazetic , attaccante serbo classe 2004 che il Milan ha prelevato nello scorso calciomercato di gennaio per quasi 5 milioni di euro dalla Stella Rossa di Belgrado .

Finora, infatti, il talento dei Balcani non aveva mai giocato con la formazione di Stefano Pioli . Anzi, si è spesso allenato a parte per recuperare una condizione fisica accettabile.

Lazetic ieri non è partito per Cagliari con la Prima Squadra, ma è stato messo a disposizione del Milan Primavera di Federico Giunti che, questa mattina al 'Vismara', affrontava i pari età dell' Hellas Verona in campionato.

Milan-Verona Primavera, dunque, per Lazetic è durato appena 32': una mezzora di gioco dove il centravanti, apparso ancora un po' imballato, forse per i troppi carichi di lavoro dell'ultimo periodo, ha però sfiorato il gol dopo una bella azione personale. Ecco come e dove seguire Cagliari-Milan in tv o diretta streaming >>>