Milan-Udinese primavera 1-0: El Hilali trascina il Diavolo alla vittoria | News

Grazie ad un gol di Youns El Hilali il Milan primavera porta a casa un successo importante contro l'Udinese al 'Vismara'

Enrico Ianuario

Una vittoria che dà ossigeno quello conquistata oggi pomeriggio dal Milan primavera contro l'Udinese al 'Vismara'. Non è stata una bella partita, in quanto sono state poche le emozioni in campo, ma grazie ad un lampo di El Hilali nel secondo tempo i rossoneri si allontanano dalla zona play off.

Parte bene il Milan, con Bakoune che va vicino al gol dopo appena sette minuti di gioco: bel cross di Nsiala dalla sinistra per il terzino rossonero, ma è bravo Di Bartolo ad opporsi. Altra occasione per i rossoneri dieci minuti più tardi con Cuenca, il quale salta diversi avversari e fa partire un tiro dalla distanza che va fuori non di molto. L'Udinese non ci sta e prova a reagire al 27esimo con Azante che, tutto solo in area di rigore, calcia centrale: bravo Nava a bloccare la sfera. Al 37esimo si sveglia El Hilali che fa partire un tiro forte e a giro dalla distanza, con la sfera che finisce di poco fuori alla sinistra di Di Bartolo.

Secondo tempo che inizia con il Milan subito pericoloso. Al 52esimo Foglio calcia forte dalla distanza, ma Di Bartolo compie un'ottima parata. Al 64esimo occasione per l'Udinese con Pejicic che fa partire un tiro a giro che va fuori non di molto. Al 69esimo ghiotta occasione per la squadra di Abate con Bozzolan: il terzino, da buona posizione, opta per il tiro di esterno sinistro con la palla che va fuori di pochissimo. Un minuto dopo altra occasione sciupata dai rossoneri, questa volta con El Hilali: il numero 10, all'altezza del dischetto di rigore, tutto solo spara altissimo. E proprio il numero 10, nemmeno un minuto dopo, trova il gol del vantaggio. Botta dalla distanza di El Hilali che insacca il pallone sotto al sette dove Di Bartolo non può proprio arrivare.

Girandola di cambi da una parte e dall'altra, con l'Udinese che non riesce a rendersi pericolosa in avanti. Anzi, al 92esimo i friulani rimangono in dieci a causa dell'espulsione di Crocetta che ferma irregolarmente El Hilali il quale si stava involando tutto solo verso l'area avversaria. Non è stata una partita ricca di emozioni, ma va bene così per il Milan che conquista tre punti fondamentali.

Primavera 1, classifica aggiornata — Lecce 52

Frosinone 45

Torino 45

Roma 44

Fiorentina 42

Sassuolo 42

Juventus 39

Bologna 37

Empoli 36

Inter 33

Sampdoria 32

Milan 30

Atalanta 30

Verona 29

Cagliari 29

Napoli 27

Udinese 16

Cesena