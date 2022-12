Milan, talenti emergenti: Camarda brucia le tappe a suon di gol

Da poco è stato aggregato al Milan Primavera anche Francesco Camarda, il ragazzino prodigio che ha già bruciato le tappe

Fabio Barera

Nelle selezioni giovanili del Milan sta crescendo un ragazzo che sembra avere davvero grandi prospettive. Un ragazzo che segna gol a grappoli, più di qualsiasi suo coetaneo e anche più di colleghi che militano in categorie superiori. E questi numeri sono destinati ad aumentare, perché il talento rossonero sembra non avere intenzione di fermarsi. Il suo nome è Francesco Camarda e ha quattordici anni, essendo un classe 2008 e da poco ha ricevuto la chiamata della Primavera del Milan, nonostante la sua età preveda che giochi in categorie inferiori. I suoi gol hanno però convinto il tecnico Ignazio Abate a fare un'eccezione per fargli compiere questo salto, anche perché è difficile sapere di avere un talento così cristallino fra le mani e non provare a dargli una chance.

E Francesco Camarda sembra aver risposto da subito presente, tanto da essere già andato a segno in un'amichevole che il Milan Primavera ha disputato. È vero, la Solbiatese magari non sarà un avversario così performante, ma il classe 2008 intanto si è presentato nella sua nuova esperienza con una doppietta.

Milan, il talento cristallino di Francesco Camarda — A questo punto Camarda potrebbe davvero rimanere in Primavera, anche per capire se con il salto di categoria potrà ottenere gli stessi numeri che sinora ha conquistato nelle selezioni minori. Dovesse essere così non è escluso che Ignazio Abate gli conceda anche qualche opportunità di giocare da titolare, perché a quel punto il prodigio rossonero diventerebbe davvero un'arma importantissima.

Le premesse sembrano essere quelle dei campioni, ora starà a lui e ai tecnici che incontrerà sul proprio percorso cercare di fare le scelte giuste per non bruciare il ragazzo. Al di là di tutto, le prestazioni mostrate fino ad ora non possono essere cancellate, per cui i giudizi futuri su Camarda saranno inevitabilmente filtrati dal suo passato.