Youth League, dove vedere Milan-Stella Rossa in diretta tv o streaming

Domani andrà in scena il match di Youth League tra il Milan Primavera e i pari età della Stella Rossa: ecco dove si può seguire la diretta della partita

Milan-Stella Rossa, a che ora si gioca?

Domani, alle ore 14:00, il Milan Primavera affronterà i pari età della Stella Rossa in occasione della sesta ed ultima giornata della UEFA Youth League. La squadra di Federico Guidi, 25esima con 5 punti in 5 partite, deve vincere e segnare più gol possibili per potersi qualificare ai sedicesimi di finale. Fino ad ora, i rossoneri hanno pareggiato contro Liverpool (0-0) e Club Brugge (1-1), hanno vinto contro lo Slovan Bratislava (2-3) ed hanno perso contro Bayer Leverkusen (3-1) e Real Madrid (2-1).