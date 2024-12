Milan-Stella Rossa 1-3: i rossoneri di Guidi fuori dalla Youth League

La Stella Rossa ha invece colpito prima allo scadere del primo tempo, poi con due reti a stretto giro nella ripresa per congelare il risultato, mai messo in discussione nei minuti conclusivi nonostante il primo gol in Primavera di Tommaso Mancioppi. Un finale amaro per una competizione in cui i rossoneri, al di là del pomeriggio odierno, avrebbero indubbiamente meritato sorti migliori. Potremo riscattarci in terra nazionale, in Coppa Italia (a gennaio l'Ottavo di finale contro il Genoa) e soprattutto in campionato, a partire dall'affascinante sfida contro la Juventus: si giocherà domenica 15, ore 11.00, allo Stadio Città di Meda. Forza Milan!