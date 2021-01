Milan-Spal Primavera 2-0: spettacolo rossonero, match dominato / News

Milan-Spal Primavera 2-0, vittoria meritatissima

E’ appena andata in archivio la partita tra Milan e Spal, valida per l’8^ giornata del campionato Primavera 1. Non c’era modo migliore per la squadra di Federico Giunti per tornare alla vittoria dopo lo stop contro il Torino. Partita dominata dall’inizio alla fine, con gli avversari che si sono limitati a difendersi dagli attacchi rossoneri. Nel primo tempo Riccardo Tonin sfiora il gol con una bella azione in area di rigore, ma il palo gli nega alla gioia del gol. Stessa sorte per Giacomo Olzer che, con una pennellata su calcio di punizione, si vede la palla stampata sul legno a Galeotti battuto.

Ma è solo questione di tempo per il riscatto di entrambi. Prima il numero 9 rossonero, nel giorno del suo compleanno, sblocca ill match con un cucchiaio dolcissimo dopo uno svarione della difesa della Spal. A un minuto dalla fine tocca poi al numero 10, che si libera elegantemente in area e scarica il suo sinistro alle spalle del portiere. Vittoria più che meritata per un Milan che non ha messo mai in discussione il risultato.