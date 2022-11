Milan, brilla la Primavera: gol di Simic con la Serbia U19

Brillano le stelle del Milan Primavera: in rete con la Serbia U19 Jan-Carlo Simić, autore del gol del definitivo 4-0

(fonte acmilan.com) - Nel giorno in cui - stranamente - non è Marko Lazetić a lasciare il segno per la Serbia U19, a raccogliere il testimone è un altro rossonero della Primavera, ossia Jan-Carlo Simić, autore del gol del definitivo 4-0 nel netto successo dei serbi contro i pari-età di San Marino.