Milan-Roma Primavera 1-4: valanga giallorossa, Omoregbe segna di testa

È appena terminata Milan-Roma , partita valida per la 9^ giornata del campionato Primavera 1 TimVision. Una sconfitta molto pesante dal punto di vista del risultato, ma i valori in campo hanno visto i rossoneri non demeritare per larghi tratti della partita. I giallorossi la sbloccano subito con Cassano, che sfrutta un rimpallo in area di rigore dopo un calcio d'angolo e buca Nava con un sinistro piazzato. La squadra di Ignazio Abate prova a reagire subito, soprattutto con le sortite offensive di Chaka Traoré , che prova a scombussolare la difesa giallorossa con i suoi strappi. Alla mezz'ora, però, la Roma estrae dal cilindro un'azione meravigliosa che porta al gol Pisilli, che conclude forte dal limite dell'area.

Secondo tempo

Il secondo tempo si apre in maniera shock: l'arbitro concede un rigore abbastanza generoso alla Roma, ma Missori spedisce la palla sul palo. È solo l'illusione di una partita ancora aperta, perché il direttore di gara fischia un ulteriore penalty ai giallorossi, che stavolta trasformano con Pagano. Il resto succede tutto nel finale, dopo un secondo tempo in cui gli avversari mettono la partita in ghiaccio. Il gol della bandiera lo segna Omoregbe con un bel colpo di testa, poi arriva anche l'1-4 firmato D'Alessio. Origi, Rebic e non solo: quanti cambi per Stefano Pioli in Milan-Monza!