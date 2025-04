Milan Primavera, una finale da vincere e non solo: il calendario di aprile

Mese di aprile caldissimo per le squadre rossonere! Per il Milan Primavera di Guidi una finale da vincere e il campionato

( fonte: acmilan.com ) - Un mese importante, quello in cui si decide gran parte della stagione. Inizia aprile e sarà un bel crocevia per le formazioni rossonere . Andiamo a vedere nel dettaglio gli impegni che attendono le nostre squadre in questi 30 giorni, tra campionato e Coppa Italia.

Fari puntati sulla Finale di Coppa Italia, senza perdere di vista il campionato, per conservare un posto tra le prime sei, che vale i playoff. Sarà senza dubbio un mese cruciale per la Primavera di Guidi, che affronterà il Cagliari il 9 aprile per cercare di alzare il trofeo della Coppa Italia. In Primavera 1, invece, va cristallizzato un posto nei playoff, per sognare in grande anche tra maggio e giugno.