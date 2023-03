Milan Primavera, l’importanza degli impegni in Europa

Il Milan Primavera ha spesso ottenuto grandi prestazioni immediatamente dopo un impegno europeo in Youth League

Fabio Barera

(fonte: acmilan.com) "Cinque vittorie, due pareggi, 13 gol fatti e 5 subiti: un percorso da grande squadra, quello del Milan Primavera in Youth League. Per la prima volta nella storia del Club, i rossoneri hanno centrato i Quarti di finale della massima competizione europea per squadre giovanili, e si giocheranno l'accesso alle Final Four di Nyon contro l'Atlético Madrid al PUMA House of Football. Un risultato che sarebbe eccezionale anche a livello calcio italiano: soltanto la Roma nel 2015 e la Juventus nel 2022, infatti, hanno raggiunto l'atto finale del torneo dalla sua istituzione nel 2013/14, fermandosi entrambe le volte in Semifinale.

A prescindere da ciò che sarà a metà marzo, il percorso continentale della squadra di Abate merita soltanto applausi anche per come si è composto. Una serie di grandi prestazioni in entrambe le fasi di gioco, con tre vittorie maturate nel finale di partita (Chelsea, Dinamo Zagabria e Ruh Lviv) che hanno messo in luce anche la capacità di gestire i momenti importanti. Un'esperienza davvero formativa per un gruppo che è tra i più giovani del Campionato Primavera, e che con tale percorso non ha mancato di acquisire consapevolezza e fiducia nei propri mezzi.

"In Europa i ragazzi riescono sempre a regalarci emozioni incredibili", ha detto Mister Ignazio Abate dopo il successo sul Ruh Lviv. "E non dimentichiamoci che in Youth League diminuisce il divario dell'età potendoci essere solo tre 2003: riusciamo a starci dentro meglio. I ragazzi riescono a dimostrare le loro qualità, in campionato con 2-3 anni di differenza è più dura". Il tema dell'età è da non sottovalutare anche tenendo in considerazione l'andamento della stagione dei giovani rossoneri.

Alcune delle migliori prestazioni stagionali della squadra di Abate, come le vittorie in campionato su Cagliari, Udinese e Atalanta, sono infatti arrivate immediatamente dopo un impegno europeo, a prova di un gruppo capace di alimentare nell'immediato il momento positivo generato dall'appuntamento in Youth League. Aspettando il Quarto contro l'Atlético, l'auspicio è che tale tendenza possa confermarsi anche nei prossimi tre importanti appuntamenti nel Primavera 1, contro Cagliari, Bologna ed Empoli". Mercato Milan, che occasione in Spagna >>>

