Milan Primavera, Tolomello: “Un’emozione bellissima il gol”

Al termine del match odierno del Milan Primavera contro i pari età dell'Ascoli, ecco le parole di Tolomello, che ha trovato la rete.

Oggi ha giocato il Milan Primavera contro i pari età dell'Ascoli. Ecco le parole a fine match di Tolomello: "È un'emozione bellissima trovare il gol dopo tanto tempo per un lungo stop dovuto al Covid e al cambio di squadra. È fondamentale dare sempre il 100% in allenamento e farsi trovare pronti, perché il Mister capisce che può avere fiducia in te. Fortunatamente mi sono integrato bene nel gruppo, sia con i ragazzi che con lo staff. A noi piace giocare vicino, ma mettendo la palla lunga era più facile trovare spazio. Vogliamo fare bene per arrivare più in alto possibile".