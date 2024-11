Milan Primavera, Albè e Tartaglia nuovi talenti rossoneri? Due terzini promettenti 

Siamo allo sosta di novembre ed è un buon momento per fare qualche resoconto sull'inizio dell'anno rossoneri. Il Milan Primavera di Guidi si trova in testa al campionato e sta convincendo con gol e prestazioni importanti. Un grande lavoro del nuovo allenatore del Diavolo, visto che tanti giocatori hanno lasciato il campionato, passando in Serie C con il Milan Futuro . Tra i giocatori che si stanno mettendo in luce ci sono anche due terzini di grande prospettiva: Salem Albè e Edoardo Tartaglia.

Milan Primavera, Tartaglia e Albè: terzini in rampa di lancio

Albè è un terzino di destra classe 2007. Ha giocato ancora poco con il Milan Primavera in stagione: 2 partite in Youth League e una in campionato. Nonostante ciò, il giovane terzino ha dimostrato lampi interessanti, specialmente contro il Bruges. In quella partita entrò nella ripresa e fu la vera sorpresa della partita. Una furia imprendibile sulla destra. Seguiremo con molta attenzione la sua crescita. L'altro terzino in rampa di lancio nel Milan Primavera è Edoardo Tartaglia. Lui classe 2008 e terzino sinistro. 4 presenze totali con il Milan Primavera e in gol contro la Fiorentina. Ci sono anche qui qualità indiscusse. Nelle mani di Guidi potrebbero crescere bene entrambi. LEGGI ANCHE: Milan, Pellegatti: "Allenatore? Prendi Spalletti". Ecco come e quando