Milan Primavera, talenti emergenti: El Hilali vede la prima squadra

Youns El Hilali è uno dei talenti che il Milan Primavera sta coltivando e che può trovare presto qualche convocazione in prima squadra

Fabio Barera

Le premesse sembrano le stesse che si avevano quando a giocare in primavera era suo fratello, ma si spera che il prosieguo della carriera sia ben diverso per Youns Gabriele El Hilali. Ad oggi Mattia, 5 anni più grande, è svincolato dopo le esperienze in giro per l'Italia, anche in Serie C con il Gubbio, e dopo che su di lui si erano dette grandi cose.

Chiaramente lui stesso, ma anche il Milan, spera che la sua carriera decolli davvero e i numeri fino ad ora sembrano confermare questa ipotesi. Youns El Hilali ha fornito ottime prestazioni nelle sue prime stagioni nel Milan Primavera e potrebbe anche conquistare qualcosa in più.

I primissimi passi nel Milan Primavera sono stati certamente positivi, anche se messi a confronto con la stagione in corso sono decisamente peggiori. Gli 11 gol messi a segno in 46 presenze nel corso di due annate non sono da buttare via, tenuto presente che l'italo-marocchino gioca spesso e volentieri da esterno d'attacco. E proprio per questo si dedica maggiormente a servire i compagni al centro del reparto avanzato piuttosto che cercare la porta.

Milan, El Hilali a Dubai per imparare dai grandi — Nelle 6 presenze racimolate prima della sosta per dare spazio ai Mondiali di Qatar 2022, El Hilali aveva segnato ben 5 reti; nel suo percorso di crescita forse deve ancora migliorare dal punto di vista caratteriale, dal momento in cui ha già saltato tre giornate con il Milan Primavera per aver tirato una testata ad un avversario.

Le sue qualità tecniche, però, sono risaltate subito agli occhi del tecnico del Diavolo Stefano Pioli, che ha deciso di portarlo nel ritiro a Dubai. Sceso in campo contro Arsenal e Liverpool, El Hilali ha manifestato di fronte ai titolari del Milan tutte le sue doti e non è escluso che nel corso della stagione gli possa essere dato spazio anche nel campionato di Serie A, magari quando i rossoneri saranno in un momento più tranquillo.