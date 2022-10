Milan primavera, stangata per El Hilali: salterà tre gare per squalifica

Stangata per il calciatore del Milan Primavera Youns El Hilali. L'attaccante rossonero salterà le prossime tre partite di campionato per squalifica. Il motivo? Il Giudice Sportivo ha inflitto tale squalifica per 'aver colpito con una testata a gioco fermo un giocatore della squadra avversaria' durante l'ultimo match contro il Bologna. El Hilali, dunque, salterà i prossimi impegni contro Empoli, Udinese e Roma. Milan, le top news di oggi: Theo in gruppo. Stadio, nuova idea.