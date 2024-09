Primavera – Stalmach: “Siamo forti. L’obbiettivo è giocare a San Siro”

Dariusz Stalmach, centrocampista e capitano della Primavera del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV dopo il pareggio per 0-0 in Youth League contro il Liverpool, dichiarando: "Essere capitano per me è un grande onore. Questa squadra ha qualcosa di unico, siamo davvero forti. Il mister è molto preparato e ci spinge a migliorare su ogni aspetto. Non possiamo permetterci errori, il nostro obiettivo comune è arrivare a giocare a San Siro".