Milan Primavera, Scotti incanta: gol d’autore e giocate. Altro talento?

Il Milan Primavera di Guidi continua a volare in campionato. Delle tre squadre rossoneri, ovvero Milan, Milan Futuro e Primavera, quest'ultima è quella che sta facendo decisamente meglio rispetto alle altre. Tolta la brutta esperienza in Youth League, Guidi è riuscito a gestire una mezza rivoluzione (visto che molti giocatori sono passati in Serie C) alla grande e in campionato i giovani rossoneri continuano ad andare alla grandissima. Anche contro il Monza è arrivata un'altra vittoria molto convincente, dopo la bellissima partita contro il Sassuolo campione in carica. In entrambe le partite è stato protagonista Filippo Scotti, giovane attaccante che sta salendo sempre di più nelle prestazioni.