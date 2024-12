Milan Primavera, non solo Scotti: in classifica si vola sulle ali del talento

Il Milan Primavera vince contro il Monza e vola in classifica sulle ali del talento. Ma non ci sono solo Scotti e Ibrahimovic

Un Milan Primavera vivace, convinto, conscio del proprio potenziale. La squadra vista nella vittoria esterna contro il Monza dimostra la bontà del lavoro di Federico Guidi . Il gruppo rossonero appare compatto, coeso e unito in termini di gioco e ambizioni. Da Scotti a Ibrahimovic , passando per Eletu e Comotto , senza dimenticare Dutu e Perera : il Milan Primavera vola sulle ali del talento.

La classifica sorride

10 vittorie in 17 partite, un solo pareggio e 6 sconfitte portano il Milan Primavera al quinto posto in classifica. I punti parlano chiaro: i rossoneri sono a -5 dalla vetta occupata, per ora, dalla Roma. I 36 gol fatti (secondo miglior attacco del campionato) e le 24 reti subite (quinta miglior difesa) decorano una posizione che include i rossoneri alla lotta scudetto. Tanto talento coadiuvato da un gioco chiaro e riconoscibile: il Milan vuole il controllo del pallone, i giocatori sanno cosa fare e si prendono le giuste responsabilità. L'esempio, sia in positivo che negativo, è rappresentato da Maximilian Ibrahimovic e Filippo Scotti. I due talenti rossoneri non hanno paura di provare la giocata e non si tirano indietro quando c'è da rincorrere il proprio avversario.