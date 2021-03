Milan Primavera, sconfitta pesante contro la Fiorentina / News

Milan Primavera sconfitto: il commento

Una sconfitta pesante per il Milan Primavera. I rossoneri non brillano ed escono sconfitti dalla trasferta in toscana. Dopo un primo tempo in equilibrio e senza troppe emozioni, ma con le due squadra che erano comunque vivaci, in apertura di ripresa è arrivato subito il vantaggio viola. Poco dopo il Milan sembrava aver raddrizzato la situazione con il pareggio di El Hilali, ma nel finale la Fiorentina ha segnato due gol. Una sconfitta forse troppo pesante, ma che punisce un Milan che continua a fare troppa fatica.

I rossoneri restano fermi al settimo posto in classifica, a quota 18 punti. Miglioramenti importanti, invece, per i viola: restano indietro in classifica, ma accorciano le distanze: solo due ora le lunghezze che li separano, ad esempio, proprio dal Milan. Intanto Pioli deve fare a meno di Rebic, ecco come cambia la formazione >>>