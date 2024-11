Primavera sconfitta sul campo del Lecce: 2-0 ai danni del diavolo

Dopo tre vittorie consecutive arriva uno stop in trasferta per la Primavera di Mister Guidi, sconfitta 2-0 sul campo del Lecce nella 12ª giornata di campionato. A decidere il match in favore dei padroni di casa i gol di Bertolucci ed Esposito. Sottotono la prestazione dei rossoneri, sorpresi nel primo tempo dall' uno-due terribile messo a segno dai padroni di casa - avanti di due reti nel giro di tre minuti - e troppo imprecisi per trovare una reazione efficace nella ripresa.

Tanto vento e poche occasioni in casa salentina. Il Milan ha fatto fatica a trovare ritmo e intensità, complice la pressione di un Lecce motivato e più reattivo in quasi tutte le zone del campo. La posizione in classifica resta ottima - 22 i punti - e la chance per ripartire è dietro l'angolo e importantissima. Martedì 26 novembre - ore 13.00 - la sfida in casa dello Slovan Bratislava, occasione per trovare il primo successo in Youth League e scalare la montagna.