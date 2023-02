Milan Primavera, il Sassuolo vince per 2-0: il report ufficiale

(fonte: acmilan.com) - Non si sblocca il 2023 del Milan Primavera, che a Sassuolo incappa in una sconfitta per 2-0. Decide la doppietta - un gol per tempo - del capocannoniere del campionato, Kevin Bruno: apprezzabile la reazione dei rossoneri nel finale, con diverse occasioni create e anche un gol annullato a Jordan Longhi. Non abbastanza però per rientrare in un match che ha visto la squadra disimpegnarsi in maniera ordinata, subendo forse troppo il pressing alto dei neroverdi nel primo tempo.