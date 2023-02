Inter-Milan, un derby anche tra i capitani: le leggende di Milano

Bergomi , si legge, a 18 anni è in Nazionale con Enzo Bearzot nella notte di Madrid con due baffi che sembra lo zio di tutti. Anche di Franco Baresi . Siamo negli anni Ottanta, Baresi va in Serie B con il Milan e diventa il capitano più amato. Beppe il suo fascione bianco per sette lunghe stagioni. Vivranno, vivono ancora, quei giorni. Bergomi e Baresi . Che vuol dire sempre Inter e Milan, anche fuori, insieme, a fare pure i conduttori nelle tv private. Allora si diceva così.

Javier Zanetti e Paolo Maldini, si legge, gli ultimi grandi eroi. Una vita in nerazzurro, una in rossonero. Insomma, icone. In campo e fuori. Coppe e scudetti, anni pieni di derbissimi, poche polemiche, tanti e tanti successi. Atleti e uomini prestigiosi. Paolo, sostituisce Franco Baresi nel 1997. Ecco qua il comando, sino al 2009. Javier Zanetti e Paolo Maldini, uomini. Anche di immagine, punti di riferimento per giocatori, arbitri e società.