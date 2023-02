Milan Primavera, contro la Sampdoria torna tra i convocati D’Alessio

Leonardo D'Alessio , giovane rossonero, è tornato a disposizione di mister Ignazio Abate per il Milan Primavera . Contro la Sampdoria è tornato tra la lista dei convocati. Il giovane calciatore che era arrivato dalla Roma, è stato fuori 6 mesi, a causa della convalescenza per un problema all'occhio avuto nel mese di agosto 2022 ed aveva ricevuto l'idoneità agonistica il 6 febbraio.

"Prima convocazione stagionale per D'Alessio! Siamo felici di riaverti con noi, bentornato Leo". Un'ottima notizia per un ragazzo giovane e dalle belle speranze, bloccato per molto tempo dal problema all'occhio. Ora potrà farsi di nuovo notare sul campo da gioco.