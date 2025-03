Il Milan scende in campo nella 28^ giornata di Primavera 1, sulla sua strada il Verona. Sala non recupera ed in porta...

Longoni e Colzani out

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, tra i pali giocherà Pittarella, estremo difensore classe 2008 della formazione Under 17 rossonera. Longoni ha accusato una sindrome influenzale e non sarà della partita, mentre Colzani è stato chiamato dal Milan Futuro. Insieme a lui anche Magni e Paloschi. Ibrahimovic, grande protagonista dell'ultima sfida di campionato, non è al meglio e non è stato convocato dal tecnico rossonero. Sala, alle prese con un problema al gomito, non ha recuperato, anche se le sue condizioni migliorano con il passare del tempo. Guidi recupera Bakoune dopo l'infortunio alla spalla accusato nel derby di Coppa Italia. Dutu è convocato, ma non è ancora al meglio.