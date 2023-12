Milan Primavera, Paloschi: “Felice del primo gol. Spero ne arrivino altri”

Dorian Paloschi , calciatore del Milan Primavera , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Milan TV' al termine del match contro l' Empoli in Coppa Italia Primavera . Ecco le sue parole.

Milan Primavera, le parole di Dorian Paloschi

"Siamo riusciti ad affrontare la partita nel modo giusto sin dall’inizio per andare negli spogliatoi con un vantaggio di due gol. Nei primi minuti del secondo tempo non abbiamo mollato e questo ci ha permesso di mantenere il controllo sulla partita e poi di aumentare il vantaggio. Sono felice del mio primo gol in Primavera, è un’emozione unica e spero ne arrivino altri".