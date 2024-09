Derby, mister Guidi e Milan Futuro: Primavera, l’opinione di Paloschi

Milan Primavera, le parole di Paloschi a 'Milan TV'

Sul successo (1-3) nel derby Primavera contro l'Inter: "Vincere un derby è sempre un obiettivo importante. Non lo vincevamo da tempo, quindi è una vittoria che ci dà grande fiducia. Abbiamo vinto soffrendo nei momenti giusti e dominando quando serviva. Abbiamo raggiunto un livello alto, ci siamo anche noi per lottare per i primi posti".