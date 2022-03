Milan Primavera, ottima vittoria per 2-0 con l’Hellas Verona

Con il gol di Capone e l'autorete di Kemppainen il Milan Primavera torna alla vittoria al Vismara sull'Hellas Verona per 2-0. Il resoconto.

Stefano Bressi

Il Vismara porta bene alla Primavera del Milan, che dopo il Lecce (1-0) batte anche l'Hellas Verona (2-0). Una partita da subito in discesa e in generale comoda per i rossoneri, bravi ad andare in vantaggio dopo pochi secondi e quindi a superare il compito più importante e delicato. Il gol nel primo tempo di Capone, che non segnava da quattro mesi esatti e si è anche fatto il regalo di compleanno (festeggiato ieri) e l'autorete di Kemppainen nella ripresa hanno decretato il verdetto del campo. Un successo chiaro e meritato, alla quale ha partecipato anche Lazetić all'esordio ufficiale in maglia milanista.

Come col Lecce, il Diavolo ha segnato e non incassato reti e proprio in casa si è di nuovo rialzato in un momento non semplice del campionato ma fondamentale della stagione, appena prima della sosta per le Nazionali. La nostra Primavera sale così a quota 36 punti in classifica dopo 25 giornate e si ridà una spinta verso la zona playoff. Adesso qualche giorno in più per ricaricare le energie e lavorare al meglio, alla ripresa - a inizio aprile - il big match di Torino a domicilio della Juve.

LA CRONACA

Torna Nasti titolare e si vede, perché al 2' regala già l'assist per il gol di Capone: Marco addomestica il pallone e poi lo passa ad Andrea il quale, complice anche l'errore di Redondi che gli spiana la strada, allarga il piatto destro e la piazza all'angolino. Dopo il lampo iniziale del Milan la gara si blocca, senza grandi occasioni fino alla mezz'ora: da Yeboah a Foglio, da Bragantini a Omoregbe, tentativi non efficaci. Al 33' l'Hellas Verona mette i brividi quando Kemppainen viene liberato in piena area e mette in mezzo sull'uscita di Desplanches, salvataggio provvidenziale di Bosisio a toccare in angolo ed evitare un pareggio quasi fatto. Prima del riposo ci provano ancora Capone e Nasti, ma Kivila è attento.

Doppia novità in avvio di ripresa: spazio per Lazetić e Roback al posto di Nasti e Omoregbe. Emil ci mette poco a farsi pericoloso, al 53' calcia male dopo il tiro di Capone rimpallato da Kivila e soprattutto al 59' mette lo zampino al raddoppio rossonero grazie a un cross teso deviato nella propria porta da Kemppainen. I gialloblù fanno molta fatica a creare veri attacchi, da segnalare solo al 69' una girata di Bragantini bloccata da Desplanches, è sempre il Diavolo a rimanere più offensivo: al 66' guizzo di Lazetić e al 68' botta di Roback, respinge Kivila. Non dura un tempo l'esordio di Lazetić, costretto a uscire per infortunio. Nel finale chance per Rossi che manda alto e Tolomello con la parata in volo di Kivila. Triplice fischio.

Questa, al termine, l'analisi di Mister Giunti: "Credo che abbiamo meritato di vincere, anche se la partita è stata più aperta di quanto dica il risultato. Abbiamo avuto il giusto approccio che ci ha permesso di rompere quasi subito gli equilibri. Paradossalmente, con l'1-0, invece di sfruttare gli spazi che si aprivano abbiamo cercato di gestire, siamo stati poco aggressivi e così facendo abbiamo concesso il palleggio agli avversari che a differenza di ciò che dice la classifica hanno dei buoni valori tecnici. Poi nel secondo tempo siamo cresciuti in intensità e pressione sulla prima giocata del Verona, e complice anche il buon contributo dei giocatori subentrati siamo riusciti a raddoppiare concedendo quasi nulla. Nel complesso sono soddisfatto, ora dopo la sosta mi auguro si riesca a ritrovare quella continuità che è venuta un poì meno in queste ultime gare. L'ultimo pensiero ai nostri ragazzi per fare loro un grande in bocca al lupo in vista degli impegni con le rispettive Nazionali per le qualificazioni ai campionati europei".

Così, invece, Capone: "Tre punti importantissimi, che ci servivano dopo un periodo negativo per arrivare al meglio alla sosta. Vincere e aver anche segnato è stata una bella soddisfazione, proprio il giorno dopo il mio compleanno quindi l'ho coronato come dovevo. Adesso ci risposiamo e poi saremo pronti ad affrontare la Juve in una partita importante".

IL TABELLINO

MILAN-HELLAS VERONA 2-0

MILAN (4-3-3): Desplanches; Coubis, Bosisio, Stanga, Bozzolan; Foglio (12'st Eletu), Di Gesù, Tolomello; Omoregbe (1'st Roback), Nasti (1'st Lazetić) (29'st Rossi), Capone (43'st Alesi). A disp.: Nava, Pseftis; Camara, Nsiala, Obaretin; Gala; El Hilali. All.: Giunti.

HELLAS VERONA (3-5-2): Kivila; Redondi, Ghilardi, Ebenguè (25'st Diaby); Kemppainen, Gómez, Verzini (17'st Colistra), Cissè (17'st Mediero), Bragantini; Florio (28'st Caia), Yeboah. A disp.: Bissa, Boseggia; El Wafi, Grassi; Patanè; Dentale. All.: Corrent.

Arbitro: Luciani di Roma 1.

Gol: 2' Capone (M), 13'st aut. Kemppainen (M).

Ammonito: 4'st Coubis (M).

Fonte: acmilan.com

