Milan Primavera, Omoregbe: “Obiettivo è arrivare ai playoff” | News

Bob Murphy Omoregbe, attaccante del Milan Primavera, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club rossonero

Enrico Ianuario

Intervenuto ai microfoni di 'Milan Tv', Bob Murphy Omoregbe ha rilasciato delle dichiarazioni.

Sul trasferimento al Milan: "La chiamata del Milan è stata molto importante nella mia carriera calcistica. Quando mi ha chiamato il Milan ero molto felice, c'erano altre squadre però quando ha chiamato il Milan ero molto contento. Mi piaceva tanto andare in questa squadra".

Sull'ambiente: "L'ambiente mi piace, Milanello mi piace proprio tanto. Anche i ragazzi mi hanno accolto molto bene. Mi piace la squadra, mi piace tutto in questo ambiente, quindi molto bene".

Omoregbe su Giunti: "Mi sta chiedendo sempre di andare forte, in ogni partita, quando entro anche dalla panchina, quando mi mette titolare. Credo che l'impatto che mi dà è che mi aiuta tanto, sia moralmente che fisicamente. Per me questi numeri che ho fatto io credo che non siano ancora abbastanza. Credo che potrei migliorare molto, mi manca solo la tecnica".

Sulla trasferta di Roma: "A Roma è stato un campo molto difficile. Era una partita molto importante per noi, anche per la classifica. Peccato che non abbiamo preso qualche punto, potevamo anche vincerla, però il campo ha detto che hanno vinto loro. Però potevamo portare qualcosa a casa, peccato che non abbiamo vinto".

Sul prossimo match contro l'Atalanta: "Il nostro obiettivo è arrivare ai playoff e andare avanti nel nostro percorso. E' una partita importante per noi, dobbiamo per forza vincere e portare tre punti a casa. Bisogna essere umili, forti in campo, anche uniti e avere grinta su ogni pallone. E vincere la partita".

