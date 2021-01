Milan Primavera, oggi amichevole contro la Juve: ecco com’è andata

ULTIME NOTIZIE MILAN PRIMAVERA – Nel pomeriggio di oggi si è disputata al Vismara un’amichevole tra il Milan e la Juventus Primavera. Il match è stato organizzato per prepararsi al meglio dopo un lungo periodo di inattività e in vista del ritorno in campo in gare ufficiali nel prossimo weekend (i rossoneri affronteranno la Lazio). La compagine allenata da Federico Giunti ha perso 5-2.

