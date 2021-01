Mercato – L’Inter non paga Hakimi: da Madrid cominciano a spazientirsi

ULTIME NOTIZIE MERCATO – Come riportato dal sito spagnolo ‘DefensaCentral.com’, il Real Madrid sta cominciando a spazientirsi con l’Inter per il mancato pagamento di Achraf Hakimi. Il portale spagnolo riporta come il club madridista non stia versando in ottime condizioni economiche e il pagamento del terzino marocchino permetterebbe ai Blancos di risanare diversi conti bancari. Tuttavia, secondo DefensaCentral la situazione economica in casa Inter è ancora più grave. Il club nerazzurro deve versare ancora i 40 milioni pattuiti e dalla Spagna fanno sapere che il Real sta cominciando a spazientirsi..

