Primavera, Guidi senza Nissen e Bakoune: il motivo | PM News

Tra poco il fischio d'inizio di Milan-Sassuolo , sfida della 25^ giornata di Primavera 1 . Federico Guidi , tecnico del Milan Primavera , dovrà fare a meno di alcune pedine importanti del suo scacchiere, anche se, per la prima volta, potrà lanciare in campo Levis Prince Asanji, nuovo acquisto rossonero. Ecco, di seguito, tutte le ultime notizie sui Giovani Diavoli rossoneri.

Bonera chiama Nissen

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, Nissen è stato chiamato per la prima volta tra i convocati del Milan Futuro di Mister Daniele Bonera. Bakoune è out per un problema alla spalla, mentre Perrucci non ha recuperato da qualche acciacco accusato in settimana.