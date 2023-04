Milan Primavera, Nava: “Maignan è il portiere più forte al mondo”

Il portiere del Milan Primavera Lapo Nava ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match contro l'Hajduk Spalato

In vista del match di Youth League contro l'Hajduk Spalato, il portiere del Milan Primavera Lapo Nava ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Milan TV' soffermandosi sulla gara e parlando anche del suo rapporto con Mike Maignan. Di seguito le sue parole a riguardo.

Milan Primavera, le parole di Lapo Nava — "Per me è stata un'annata di alti e bassi dove però ho sempre provato a dare alla squadra il mio supporto e il mio aiuto da dietro, perché essendo un portiere vedo il campo da dietro e provo sempre ad aiutare la squadra per gestire al meglio le situazione che potrebbero arrivare durante le partite. Mi ritengo abbastanza soddisfatto però non mollo nel senso che la stagione non è ancora finita e abbiamo risultati da ottenere".

"La determinazione c'è perché la squadra è consapevole dei suoi mezzi e vedendo il percorso che abbiamo fatto fino a questa semifinale, abbiamo fatto un'annata dal punto di vista della Youth League importante. Abbiamo sconfitto squadre molto toste come l'Atletico Madrid che secondo me ha giocatori pazzeschi e siamo pronti a dare il 100% per continuare e sperare di raggiungere la finale".

"Il reparto difensivo è molto compatto perchè abbiamo un bel rapporto tra di noi e abbiamo un capitano che c'è e di cui si sente la presenza. Avere una presenza così importante dietro aiuta ad essere più convinti di sé e sappiamo che se qualcuno dovesse sbagliare c'è sempre un altro giocatore a poter recuperare il suo errore. Io penso che i rigori siano come la roulette: hai la possibilità di vincere o di perdere in un secondo. Però io sto cominciando a studiare con gli allenatori come battono i rigori gli avversari. Speriamo di non arrivarci e di concludere la partita prima".

"Maignan per me è un portiere eccezionale, al momento è il più forte al mondo e aver la possibilità di potersi allenare ogni tanto con lui e potersi confrontare con lui, siccome parlo francese, mi ha fatto pensare che mi apprezzi perché ad ogni allenamento cerca di insegnarmi delle cose nuove e di aiutarmi nel momento in cui sbaglio. Io comunque lo ammiro e penso che sia una persona speciale e grandiosa".