Mangiameli: “Il bello in Youth League è che c’è diversità tra le squadre”

Milan Primavera, le parole di Federico Mangiameli sulla Youth League

"La Youth League è un obiettivo concreto e una grandissima opportunità, perché hai la possibilità di misurarti in campo internazionale. Adesso abbaiamo il campionato e ci concentriamo su quello. In Europa dipende dalla squadra che incontri, alcune sono più fisiche, alcune hanno più intensità, sono più tecniche. Il bello è che c'è diversità tra tutte le squadre".