Milan Primavera, Mangiameli: “Ogni tanto dobbiamo avere malizia”

Federico Mangiameli , che milita nel Milan Primavera , ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Milan Tv, durante la quale ha toccato molti temi importanti. Uno degli aspetti sottolineati dall'attaccante rossonero è stato quello in cui la squadra ancora deve migliorare e a suo modo di vedere in alcuni momenti della partita. l'undici ha bisogno di maggior malizia. Di seguito le sue parole.

Milan Primavera, le parole di Federico Mangiameli sugli aspetti da migliorare

"Come squadra dobbiamo migliorare il fatto che in alcuni momenti ci voglia un pochino in più di malizia. Sono molto emozionato per l'esordio, perché ho fatto doppietta alla prima partita nella Primavera e farlo con i colori che tifavo da bambino è stato più soddisfacente".