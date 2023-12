Milan Primavera, Malaspina: “Do tutto per la squadra. Sul gruppo …”

Milan Primavera, le parole di Mattia Malaspina

"Siamo un gruppo unito, siamo tutti insieme, cerchiamo di lavorare per un obiettivo comune e anche su queste partite sporche volevamo mandare un segnale di essere compatti anche quando c'è bisogno di non giocare bene. Volevamo mandare un segnale al campionato e credo che ci siamo riusciti. Io do tutto per i miei compagni, lavoro e quando c'è bisogno e i miei compagni hanno bisogno di me sono sempre pronto a dar loro una mano".